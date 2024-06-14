PSP DISSIDIA 012 Chaos \u0026 Cosmos Limited

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商品詳細
不用品整理のため出品動作確認済みバッテリー、メモリースティック付きのため直ぐに遊べますPSPDISSIDIA012[duodecim]FINALFANTASYChaos\u0026CosmosLimited(型番：PSPJ-3002定価22,890円ゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY#psp#psp3000
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