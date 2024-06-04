AAX-10SP-B SABIAN AAX スプラッシュ10インチ

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SABIANのAAXスプラッシュ10インチです！中古品になります。新品で購入し半年程度演奏しました。スティック痕や部分的な汚れがありますので、お安く出品致します。参考までに、某楽器店での販売価格は¥22,440です。早い者勝ちでお願いします！#セイビアン#Zildjian#MEINL#PAISTE#シンバル#ドラム