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AAX-10SP-B SABIAN AAX スプラッシュ10インチ
商品番号 O91209296001
商品名

AAX-10SP-B SABIAN AAX スプラッシュ10インチ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SABIANのAAXスプラッシュ10インチです！中古品になります。新品で購入し半年程度演奏しました。スティック痕や部分的な汚れがありますので、お安く出品致します。参考までに、某楽器店での販売価格は¥22,440です。早い者勝ちでお願いします！#セイビアン#Zildjian#MEINL#PAISTE#シンバル#ドラム
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