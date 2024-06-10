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BLACKPINK BLINK限定 ソウルコン トレカ ジェニ
商品番号 Y12616753420
商品名

BLACKPINK BLINK限定 ソウルコン トレカ ジェニ
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLACKPINKのソウルコンにて貰ったジェニのトレカです。メンバーシップに入っていて、ソウルコンチケットを持ってる方のみ貰えるトレカになります。元々入っていた袋にて保管してあります。海外製品のため初期のスレや傷がある場合がございます。神経質な方は御遠慮ください。即購入可WeverseMembershipBOOTH限定トレカソウルコントレカジェニBLACKPINKworldtourfinaleinseoulジスジェニロゼリサ
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