宮舘涼太 アクリルスタンド セット

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グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)閲覧頂きありがとうございます。snowman宮舘涼太くんのアクリルスタンドです。○バラ売り△(➕送料・手数料が掛かります。)○値下げ△ほぼ不可ですが、お気持ち程度なら検討致します。○他の方からお譲り頂いたものです。その方から購入した際は新品・未使用との事でしたので、新品・未使用にさせて頂いておりますが、袋の劣化が激しかった為、アクスタ台の部分だけ袋を入れ替えております。〜商品値段〜1弾8400円2弾2300円3弾2500円送料250円SummerParadise2018サマーパラダイスサマパラSnowManSnowManスノーマン岩本照深澤辰哉渡辺翔太宮舘涼太佐久間大介阿部亮平向井康二目黒蓮ラウール第一弾第二弾第三弾アクスタアクリルスタンド写真フォトセットおそ松さんうちわちびぬいペンライト滝沢歌舞伎アクリルキーホルダーアクキー舘様