BTS MEMORIES OF 2014 防弾少年団 日本語字幕付

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商品詳細
BTSMEMORIESOF2014防弾少年団 メモリーズ2014日本語字幕限定品未開封ですが、あくまで個人保管品のため、ご理解いただける方のみご購入ください。内容:DVD3枚組、フォトブック字幕:韓国語、日本語即購入可能です！ 2014年のライヴ映像のすべてを詰め込んだ作品がリリース！2014年3月29日韓国ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで開催された、「BTS1stFANMEETINGMUSTER」のライヴ映像やステージ裏の控室での映像を含め、「BTSLIVETRILOGYEP.2:THEREDBULLET」のライヴ映像やメイキング映像も収録。さらに「BTS1stFANMEETINGinEUROPE\u0026SOUTHAMERICA'RWeL8?'」のメイキング映像やロシアで撮影したメンバーのセルフ撮影映像まで、DVD3枚に収録、合計343分で構成されている。100Pの写真集付き。
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