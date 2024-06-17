M3591○江戸明治和本等＞諸国名物詣［諸国名物往来］貞享頃 稀書往来物 ...

●江戸明治和本●諸国名物詣［諸国名物往来］（江戸前期）【判型】大本2巻2冊。縦271粍。【作者】不明。【年代等】貞享頃刊。［江戸］木下甚右衛門板。【備考】分類「往来物」。『諸国名物詣［諸国名物往来］』は、「五畿内山城国名物典薬頭屠蘇、白散、半井竜脳丸、円寿院延齢丹、施薬院午黄、清心円…」と筆を起こして、五畿七道順に諸国名産のあらましを紹介した往来物。本文を大字・4行・付訓で記す。おおよその行数で記事分量を示すと五畿内78行（29％）、東海道46行（17％）、東山道29行（11％）、北陸道20行（8％）、山陰道21行（8％）、山陽道21行（8％）、南海道22行（8％）、西海道29行（11％）となり、五畿内（そのほとんどが山城国である）が圧倒的に多く、次いで東海道（伊勢国の記述が最も多い）となる。全体の2割近く（17％）が山城国一国の記述にあてる点で、東海道・東山道中心の享保12年刊『諸国名物往来』（板木屋甚四郎板）と対照的である。しかし国別に見ると、両者ともに山城国の記述が最も多く、初期の『名物往来』が常に近江を重視して記述されたことを思わせる。また、本文末尾では「抑、古往来当時手習人之不中用物也」と旧往来物が当用でないことを指摘し、童蒙手習い用に「通用之詞」で綴った本書の優位性を強調する。★原装・題簽欠・1丁落丁。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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