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- パリ青銅協会(1858-1914) 鋳造マーク アールヌーボー ブロンズ像
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商品詳細
なんでもお気軽にお問い合わせください。他にもあります。重さ1.8kg 高さ：約２３㎝台座底：約８×７cm刻印あり。＜以下ご参考情報＞パリ青銅協会SocieteDesBronzesDeParis：およそ1875年から1930年まで活動していた鋳造所EmmanuelVillanisエマニュエルヴィラニス(1858年-1914年)フランスの彫刻家.EmmanuelVillanis(French,1858-1914)\"Salome\"ArtNouveauBronzeBustc1905.Signedonproperleftshoulder:\"EVillanis\"andonback\"SocietedesBronzesdeParis\".
http://narcologia.ru/goods/flight110528.html
http://narcologia.ru/goods/unusable381874.html
http://narcologia.ru/goods/freshman799556.html
パリ青銅協会(1858-1914) 鋳造マーク アールヌーボー ブロンズ像 ...
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