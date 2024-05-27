美品PS4本体 CUH-2100A

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商品詳細
SONYPlayStation4CUH-2100AB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONYほぼ未使用品です。数回遊んでその後は保管してました。内容物も全て揃ってます。保管後に引越しした為、箱に傷ございますが、PS4本体に傷なし、動作良好です。コントローラーの真ん中の触る部分？に傷が少し入ってます。
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