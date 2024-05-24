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Pearl CS1450 チャドスミスモデル スネアドラム
商品番号 C41836379846
商品名

Pearl CS1450 チャドスミスモデル スネアドラム
ブランド名 パール
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PearlCS1450スネアドラムチャドスミス(RedHotChiliPeppers)シグネチャーモデル、中古品となります。種類...スネアアクセサリー・パーツ...ケース、バッグ使用期間は3ヶ月ほどです。パールのケースも付けます。少し埃かぶってますが。何か質問ございましたら可能な範囲でお答えいたします。
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