安室奈美恵 ボード Meiji ギュッテ 非売品

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昔の店の販促品です店頭で飾っていた物です縦約52cm横約73cm裏表同じです経年の変色、汚れがあります写真で確認お願い致します質問があればコメントお願いします値下げは考えていませんよろしくお願い致しますm(__)m