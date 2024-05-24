世界建築設計図集　1～7，９～24

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基本的には値下げに応じていませんので、出品価格でのご購入の検討お願いいたします。経年による使用感があり、イタミ等あります。ご理解の上ご購入お願いいたします。別出品で25～28、30～45、47～50の出品もあります。発送を別々にしたいので出品を分けてます。そちらの出品も含めると全50冊の内47冊そろってます。