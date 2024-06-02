BiSH THE NUDE Blu-ray FC限定直筆サイン入ポスター付

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商品詳細
●初回生産限定盤●FC限定メンバー全員直筆サイン入りポスター付属※画像6-8参照●BD(ライブ)+2CD(ライブ)●付属品完備※ほぼ触っていません。●ポスターは未使用■商品状態・新品で購入・CD取り込みで1度再生・Blu-ray1度再生・付属品、ポスター未使用・外袋付属大切に保管していましたので美品だと思いますが画像判断にてお願い致します。ビニール袋の経年劣化等まで気にされる方はご遠慮下さい。BiSHBlu-rayブルーレイ
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