美容外科手術 合併症と対策　裁断済

「美容外科手術合併症と対策」酒井成身/酒井成貴定価:￥20000#酒井成身#酒井_成身#酒井成貴#酒井_成貴#本#自然／医療・薬学・健康ご覧頂きありがとうございます。裁断済みです。書き込み、マーカーの跡ございません。1ページずつバラバラの状態ですので商品の状態を全体的に状態が悪いにしてあります。裁断や自炊の意味が分からない方は購入しないで下さい。あくまで中古品の為神経質な人は購入をお控え下さい。よろしくお願い致します。



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