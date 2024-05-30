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EDWARDS ES PR SUGIZO PRINCE
商品番号 I59113386033
商品名

EDWARDS ES PR SUGIZO PRINCE
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 21,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に黄色っぽくなっています。写真2リアセレクターにすると音が出ません。他のレバー位置では音が出ます写真3クラックがありますが、使用における影響はなさそうです写真4傷、汚れ写真5塗装のはがれと、ピンをまわすとクルクル周りますが、ピンが抜けたりはしません写真6傷、汚れ写真7多少のサビがあります写真8多少のサビがあります写真9弦高が低いかもしれません上記、悪い部分をあげました。全体的には綺麗な印象のギターですが、フレットや弦高などは購入時のままで調整には出していません。ネックもとっても丈夫です（やや太いかもです）ロッドなどは不明ですが、全体的なコンディションは良さげです。24フレットまでしっかり鳴ってくれます。佐川急便での発送、その際の住所のやり取りにご了承くださいませ。ソフトケースありません。ご了承くださいませ。梱包は段ボール含めしっかりやらせていただきます。
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