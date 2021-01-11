悪魔城伝説【新品に近い・完品・FC日本版】

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■商品説明『悪魔城伝説』は、コナミから1989年12月22日に発売されたファミリーコンピュータ用ソフトのアクションゲーム。ファミリーコンピュータ前2作の続編で、引き続き同じ開発部が制作した、ヨーロッパのドラキュラ城を舞台に主人公ラルフ・C・ベルモンドを操作するゴシックホラーアクション。シリーズ：悪魔城ドラキュラモード：シングルプレイヤーコンピュータゲームジャンル：プラットフォーム・ゲーム、アクションアドベンチャーゲーム開発元：コナミグループプラットフォーム：ファミリーコンピュータ販売元：コナミグループ、ウルトラゲームズ初リリース日：1989年12月22日■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品、未使用に近い）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo