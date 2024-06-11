激レア！ゲームボーイ ベリウスⅡ 箱説明書付き 動作確認 サミー

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商品詳細
SAMMYのゲームボーイ用ソフト「ベリウスⅡ復讐の邪神」です。動作確認済み。箱、説明書完備。箱、説明書は経年による傷みがあり、箱には当時のショップの値札が貼ってあります。ソフトはきれいな状態です。定形外郵便等で速やかに発送します。#gb#gameboy#任天堂#Nintendo#ニンテンドー#パラディン#ピット#エリーナ#ラバーン#タイロン#カイル#メディア#ゾルド#稀少#希少#レア#レトロ
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