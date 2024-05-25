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ASTRO ユンサナ チェキ風トレカ
商品番号 F38821876806
商品名

ASTRO ユンサナ チェキ風トレカ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。DREAMPERT封入トレカ2枚セットになります。今はあまり出回ってないレア商品です。質問等ございましたらコメント欄までお願いいたします。⚠︎購入前に必ずプロフィールの確認お願いいたします。ご協力お願いいたします。ASTROアストロユンサナトレカ特に気になる汚れなどはございませんが中古品になりますので気になる方はご遠慮ください。
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