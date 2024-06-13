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プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
商品番号 H64206807487
商品名

プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 19,779 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内容物本体コントローラー電源、HDMI、USBケーブル箱やスタンドは欠品してます。ほとんど遊ばずだったので状態良好だと思います。コントローラーのグリップ部に小傷ありますがFPSや激しいアクションゲーム等はやってないのでコントローラーのドリフト等は今の所ありません。良く状態をご確認の上ご購入下さい。値下げ交渉は受け付けません。
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