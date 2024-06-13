ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
内容物本体コントローラー電源、HDMI、USBケーブル箱やスタンドは欠品してます。ほとんど遊ばずだったので状態良好だと思います。コントローラーのグリップ部に小傷ありますがFPSや激しいアクションゲーム等はやってないのでコントローラーのドリフト等は今の所ありません。良く状態をご確認の上ご購入下さい。値下げ交渉は受け付けません。
http://narcologia.ru/goods/financier502860.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless392159.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral457132.html
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
http://narcologia.ru/goods/financier502860.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless392159.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral457132.html
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型
プレイステーション5 PS5 CFI-1000A01 ディスクドライブ搭載型