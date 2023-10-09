

［新品 未使用］-［遊戯王］デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 城之内デッキ ［新品 未使用］-［遊戯王］デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 城之内デッキ



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ご覧いただきありがとうございます。こちらは中古のお品物となりますので状態は下記をご覧くださいませ。◇商品詳細【製造元】株式会社コナミデジタルエンタテインメント【商品名】遊戯王デュエルモンスターズ4最強決闘者戦記【タイプ】城之内デッキ【参考価格】Amazon54,780円\u003c更新日:2023/10/09\u003e【その他】同梱カード未開封付き【付属品】なし◇その他商品説明文は簡易的です。状態は写真を優先してご確認ください。また写真に写っていない箇所見落とし等ある場合がございます。気になる箇所は必ず落札に質問してください。完璧を求められる方はご遠慮下さいますようお願いいたします。中古品としてのご理解が頂ける方のみお願いいたします。#遊戯王#デュエルモンスターズ#最強決闘者戦記#城之内デッキ#オフィシャルカードゲーム#コナミ#KONAMI◇コンディション：外側：A 美品(若干の傷や汚れ等はあるが全体的に綺麗である商品)中身：N 新品未使用(購入時の状態を保った商品)◇商品の状態定義N 新品未使用(購入時の状態を保った商品)S 超美品(綺麗な状態で未使用品に近い状態である商品)A 美品(若干の傷や汚れ等はあるが全体的に綺麗である商品)B 使用感あり(一般的中古レベルの商品)C かなり使用感あり(目立つ傷や汚れがある商品)D ジャンク品(使用するには問題ないが修理や故障が必要とされる商品)※上記以下、使用できない商品についての販売は行なっておりません。◇注意事項1.こちらの明らかな説明不足や記載ミス、万が一正規店にて本物でないと確認された場合、返品対応させていただきます。2.他サイトでも出品しておりますので予告なく削除する可能性がございます。3.状態はできるだけ適確に説明していますが表現には個人差がございます。画像と説明欄で解らない事がありましたら購入前に必ず質問ください。4.明らかな不具合ある場合は返品対応いたしますが到着日を含め２日以内とさせていただきます。