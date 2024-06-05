アルティメイト薬理学

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書籍名アルティメイト薬理学著者編著：帝京平成大学薬学部教授 清水俊一 昭和大学薬学部教授 野部浩司判型B5ページ数591本体価格8,800円（税別）ISBNコード978-4-909197-92-4発行日2022年03月01日体と薬の関係の理解をゴールとした正統派\u0026フルカラー「薬理学」テキスト。薬理学の全体像を理解するため、自律神経と薬の関係を丁寧に解説することからスタート。新品未使用品ですが、素人自宅保管ですので、その点ご了承ください。