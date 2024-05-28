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商品詳細
アールデコ期の陶器に関する名著CeramiqueArtDeco,KarenMcCready著です。1995年発行、フランス語表示ですが、図版豊富ですので、ご覧になるのに支障なく思われます。古書ですが、書き込み、特記するほどの汚れなく、この時代のものとして状態は極めていいです。絶版の貴重本。全192ページ。
http://narcologia.ru/goods/shuttle316825.html
http://narcologia.ru/goods/displease438631.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln627302.html
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貴重本 アールデコ期の陶器紹介の名著「Ceramique Art Deco - アート ...
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