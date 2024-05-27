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開成高等学校 過去問　6年間入試と研究✖️4冊、他1冊
商品番号 E35567351499
商品名

開成高等学校 過去問　6年間入試と研究✖️4冊、他1冊
ブランド名 Espare
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「開成高等学校6年間入試と研究」他　計5冊2022年度受験用　音声データ期限切れ　R3、2、1、H30、29、28年掲載H28年度受験用　CD1枚付き　H27、26、25、24、23、22年掲載H27年度受験用　CD1枚付き　H26、25、24、23、22、21年掲載H21年度受験用　CD1枚付き　H20、19、18、17、16、15年掲載H8年度受験用　H7、6、5、4、3、2、1、S63、62、61年掲載コピーして使用しました。書き込みなしです。解答用紙付属しています。状態は写真をご確認ください。#難関私立高校#高校受験#開成高等学校#開成高校#開成#声の教育社#縁起物#本#社会／教育・学習
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