オーム社　電験三種合格一直線 《理論 電力　機械　法規　　計4冊》

「電験三種合格一直線」シリーズ4科目セット菅原秀雄著定価:¥2600〜￥2800◆数カ所に鉛筆での書き込みがありますが、概ね綺麗な状態です。その他見落としあるかもしれません。 中古品、自宅保管品にご理解くださる方、よろしくお願い致します。◆3種合格にとても役立った書籍セットですので、これ以上の値下げは考えておりません。 ご入用の方は、お早めにどうぞ。◆神経質な方は、ご遠慮願います。#菅原秀雄#菅原_秀雄#本#電気#電験#オーム社



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