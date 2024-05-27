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オーム社　電験三種合格一直線 《理論 電力　機械　法規　　計4冊》
商品番号 R84317021322
商品名

オーム社　電験三種合格一直線 《理論 電力　機械　法規　　計4冊》
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「電験三種合格一直線」シリーズ4科目セット菅原秀雄著定価:¥2600〜￥2800◆数カ所に鉛筆での書き込みがありますが、概ね綺麗な状態です。その他見落としあるかもしれません。　中古品、自宅保管品にご理解くださる方、よろしくお願い致します。◆3種合格にとても役立った書籍セットですので、これ以上の値下げは考えておりません。　ご入用の方は、お早めにどうぞ。◆神経質な方は、ご遠慮願います。#菅原秀雄#菅原_秀雄#本#電気#電験#オーム社
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