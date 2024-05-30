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IVE お見送り会特典トレカ レイ
商品番号 F18715870077
商品名

IVE お見送り会特典トレカ レイ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,429 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IVEお見送り会特典トレカレイ即購入可、お値下げ不可自宅保存のため、神経質な方はご遠慮ください。大阪会場にて購入後、スリーブと硬質ケースにそのまま入れて保管しておりました。トレカ　ユジンガウルレイ　ウォニョン　リズ　イソIVEアイヴ　PhotocardElevenLOVEDIVEAfterlike
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