IVE お見送り会特典トレカ レイ

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商品詳細
IVEお見送り会特典トレカレイ即購入可、お値下げ不可自宅保存のため、神経質な方はご遠慮ください。大阪会場にて購入後、スリーブと硬質ケースにそのまま入れて保管しておりました。トレカ ユジンガウルレイ ウォニョン リズ イソIVEアイヴ PhotocardElevenLOVEDIVEAfterlike
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