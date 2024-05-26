藤井風　ツアーグッズ　Tシャツ　キリがないから　キリないロンT

藤井風さんのツアーグッズのTシャツです。HELPEVER,HURTNEVER.KIRINAILONGT色:白サイズ:Ｌ(着丈:73身幅:64袖丈:57)ライブ当日購入し一度だけ着用後、洗濯し保管していました。汚れや傷はなく状態も良いかと思いますが、素人保管ですのであらかじめご了承ください。サイズはだいぶ大きめなので、性別問わず着用しやすいと思います。発送はゆうゆうメルカリ便を使用します。小さく折りたたみ、濡れないよう梱包して発送します。梱包や発送についてご指定がある場合は購入前にお知らせください。人気ソロアーティスト···藤井風



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