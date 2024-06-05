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オシャレ魔女 ラブandベリー DSコレクション ★カード付き
商品番号 C41124128150
商品名

オシャレ魔女 ラブandベリー DSコレクション ★カード付き
ブランド名 セガ
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為、画像の商品をお譲りします。長期自宅保管の為、パッケージに汚れ・傷あります。起動確認済みです。読み込みが悪い時は、ソフトとゲーム機本体のソフト差し込み口に息を吹き込んでから再度ソフトを差し込んでいただければ読み込みます。カードはファイルごとお譲りします。ファイルにも落書き・汚れ・傷あります。また、カードリーダーで読み込まないカードがありますが、こちらは恐らくソフト発売後に出たカードのためかと思われます。ご了承くださいませ。それでは、ご縁ありましたらよろしくお願いいたします。#DSソフト#ニンテンドー#Nintendo#ラブベリー#ラブandベリー#即決でもOKです#購入いただければ即日発送します
http://narcologia.ru/goods/rebellion716978.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln365602.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce55855.html
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