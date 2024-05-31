SCUF(スカフ)REFLEX FPS スティールグレイ



SCUF(スカフ) リフレックス REFLEX FPS スティール グレイ PS5 USB C コントローラー 日本語説明書付き [並行輸入品]



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・プロゲーマー御用達のSCUFコントローラーの最上位モデル！PS5\u0026PC対応コントローラー SCUFREFLEXFPSです。・[インスタントトリガー＆バンパー]マウスをクリックするようなカチカチっとした押し心地で、応答までの時間が短縮できるようになっております。FPSには欠かせない機能です。・[高機能グリップ]長時間のゲーミングでも滑りにくい特殊素材のグリップです。・[ランブル機能解除＆軽量化]振動機能が外れております。FPSに余計な振動機能を外すことで繊細なプレイが可能となります。振動モーターがないため、軽量化に成功。・[便利なカスタム対応背面パドルを4基搭載]純正コントローラーでは同時操作が難しい複数ボタンの入力でも、一部をパドルに割り当てることで簡単に操作できるようになります。またパドルに割り当てるボタンの組み合わせも、コントローラーに3つのプロファイルとして保存できるので、現在主にプレイしているゲーム3種類に最適な設定を素早く切り替えこともできます。コントローラーには、あらかじめ3つのパドルプロファイルが設定されるため、カスタムしなくても十分に操作が可能です。・海外正規輸入品・短期のご利用で返品された商品で付属品はすべて揃っており、非常にきれいな状態です。動作確認を行い問題ないことを確認し、消毒液で拭いて保管しております。#スカフリフレックス#SCUF#scuf#スカフ#PS5