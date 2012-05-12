ニンテンドー3DS アクアブルーとソフト4点

商品ページをご覧頂き、ありがとうございます。こちらは、3DS本体(2011年販売版)とソフト4本のセットです。数年前に中古で購入しましたが、別のゲーム機で遊ぶことが多くなり利用しないため出品しました。喫煙者やペットは、おりません。中古品にご理解ございます方、よろしくお願いいたします。【3DSについて】・3DSには外箱,取扱説明書,正規のタッチペン,充電ケーブル,SDカードはありません。(タッチペンと充電ケーブルは、代わりに他社製品をお付けいたします)・タッチスクリーン(下画面)に無数のキズがあります。・外装には使用に伴うスレや傷があります。・充電口とケーブルの接触が悪い時があります。・本体とソフトの接触が悪い時がありますが、何度か挿入し直すとゲーム開始できます。・バッテリーは2023年8月に正規品からROWAJAPAN製に交換しました。【ソフトについて】・「ゼルダの伝説 時のオカリナ」・「ゼルダの伝説 ムジュラの仮面」・「ゼルダの伝説 神々のトライフォース2」・「バイオハザード リベレーションズ」*「バイオハザードリベレーションズ」と「ゼルダの伝説時のオカリナ」のみ取扱説明書があります。(他は取扱説明書やパッケージはありません)「ニンテンドー3DSアクアブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS



【ソフト4点付き】ニンテンドー3DS アクアブルー 本体



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