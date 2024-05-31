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NCT DREAM Agit ポップアップ ジェノ セット ②
商品番号 B63552873429
商品名

NCT DREAM Agit ポップアップ ジェノ セット ②
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国で期間限定で開催されている、NCTDREAMAgitポップアップにて入手しました！購入制限がある為、入手困難です‼️ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーセット内容⤵︎︎ランダムトレカ1種7万ウォン以上ポラロイド1種即購入⭕️値下げ❌ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー発送までに、2週間ほどお時間を頂きます。発送方法⤵︎︎ポラロイド→折れ曲がり防止➕防水トレカ→スリーブ➕硬貨ケース➕折れ曲がり防止➕防水をし、メルカリ便にて発送させて頂きます。また、海外製品のため初期スレ等ある場合がございます。発送日と海外製品にご理解頂ける方のみ、ご購入をお願い致します(*ᴗˬᴗ)#NCT#nct#NCTDREAM#nctdream#NCTDREAMAgit#NCTポップアップ#NCTPOPUP#NCTpopup#NCTトレカ#NeoCultureTechnology#TAEYONG#テヨン#TAEIL#テイル#JAEHYUN#ジェヒョン#JUNGWOO#ジョンウ#DOYOUNG#ドヨン#WINWIN#ウィンウィン#MARK#マーク#YUTA#ユウタ#JOHNNY#ジャニー#KUN#クン#TEN#テン#LUCAS#ルーカス#XIAOJUN#シャオジュン#HENDERY#ヘンドリー#RENJUN#ロンジュン#JENO#ジェノ#HAECHAN#ヘチャン#JAEMIN#ジェミン#YANGYANG#ヤンヤン#SHOTARO#ショウタロウ#SUNGCHAN#ソンチャン#CHENLE#チョロン#JISUNG#チソン#トレカ#NCT購入特典トレカ#NCT特典トレカ#NCTラキドロ#NCTランダムトレカ#NCT4cutフォト#NCTポラロイド
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