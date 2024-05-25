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【まとめ売り】ゲームソフト 169枚 約24キロ PS PS2 PS3 PS4
商品番号 R99999096237
商品名

【まとめ売り】ゲームソフト 169枚 約24キロ PS PS2 PS3 PS4
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 10,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【まとめ売り】ゲームソフト169枚約24キロPSPS2PS3PS4セガサターン任天堂WiiDS3DSPlayStation空箱なし全部で169枚約24キロです。PS23PS236PS331PS410セガサターン10任天堂Wii39DS63DS5ドリームキャスト6PCエンジン2その他1空箱ありません。状態悪いのもありますが全体的に良いのも多いです。中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。中古品だと言う事をわかって購入して下さい。1枚約130円くらいです。#まとめ売り#ゲームソフト169枚#約24キロ#PS#PS2#PS3#PS4#セガサターン#任天堂Wii#DS#3DS#PlayStation#空箱なし
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