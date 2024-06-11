Nintendo HVC-NFF ニューファミコン　ソフト20本付き！

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Nintendo旧世代ゲーム機本体HVC-NFFゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoニューファミコンです。もう遊ばないので実家から掘り出してきての出品となります！本体、コントローラーのみで、アダプタ、ケーブル等はつきませんのでご了承ください。若干の汚れはありますが、すごくキレイな状態だと思います！動作確認問題なし。ソフトもつけます。珠玉の20本！イース3とタイトーチェイスH.Qは売れてしまいましたのでご了承ください。写真のとおりですが、ドラゴンボールが多めとなっております笑ソフト一覧ドラゴンボール3悟空伝ドラゴンボールＺ強襲!サイヤ人ドラゴンボールＺⅡ激神フリーザ!!ドラゴンボールＺⅢ烈戦人造人間ドラゴンボールＺ外伝サイヤ人絶滅計画超時空要塞マクロスドラゴンバスターⅡ闇の封印がんばれゴエモンからくり道中星のカービィ夢の泉の物語グーニーズスターラスターウルトラマン倶楽部2タイトーグランプリトップガンボンバーマンチャレンジャーSD戦国武将列伝 烈火のごとく天下を盗れ!スーパーマリオブラザーズスーパーマリオブラザーズ3テトリス