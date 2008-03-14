萩原健一 直筆サイン色紙 \u0026 ショーケン

◎即購入OK!☆萩原健一さん直筆サイン色紙■特に目立ったダメージは見当たりません。■オークション購入品\u0026☆「ショーケン」萩原健一定価:￥1760(税込10％)■初版2008年03月14日発行■帯付■画像では分かりにくいキズ、スレ、ヨレが多少あります。ご了承の上ご判断下さい。☆補強梱包発送します。以下、hontowithより引用商品概要出版社：講談社サイズ：２０ｃｍ／３４８ｐ発売日：2008/03/14ISBN：978-4-06-214522-0商品説明愛と別れ、友情と確執、喧騒と孤独。いつでもなんにでも本気すぎた日々。過剰な本能が周囲をひきつけ、自らも壊していく…。傷だらけの天才、ショーケンが、５７年の人生のすべてをさらけ出す！【「TRCMARC」の商品解説】芸能界一スキャンダラスな男の激烈な自叙伝愛と別れ、友情と確執、喧騒と孤独。いしだあゆみ、倍賞美津子、松田優作、沢田研二、川谷拓三・・・。そろそろ本当の話をしておいたほうがいい、そう思った。【商品解説】著者紹介萩原健一略歴：〈萩原健一〉１９５０年埼玉県生まれ。６７年ザ・テンプターズのリード・ボーカルとしてデビュー。その後、俳優活動に重点を移し、テレビドラマ「太陽にほえろ！」等で一世を風靡した。#萩原健一#萩原_健一#本#日本文学／評論・随筆#自伝#ノンフィクション#ショーケン#俳優#役者#ザ・テンプターズ#太陽にほえろ#傷だらけの天使#前略おふくろ様#居酒屋ゆうれい#松田優作#沢田研二#サイン色紙#直筆サイン



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