Newニンテンドー3DS グラードン・カイオーガ

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★★★★★★★即購入OK★★★★★★★■■■■■■■出品内容■■■■■■■■○本体×③○SDカード○タッチペン以上が出品内容になります■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○動作確認済み○アルコール使用し清掃済み○発色良好■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○本体部は3台共綺麗な本体を用意してます○プレートはカイオーガ使用は使用感少しありますが綺麗です○グラードンは側面にあたる所に擦れ有り○下の本体はプレート新品です○バラ売りOK■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○発送は防水加工とエアパッキンを使用し発送致します○充電後の稼働時間は確認できておりません○初期化できてない本体もございます。ご購入者様の方でご対応お願いいたします○発送は購入後2日以内に対応させて頂きます