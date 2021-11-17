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- B'z LIVE 2023 -STARS- ガチャ6月17.日18日チャーム
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商品詳細
B'zLIVE2023-STARS-ガチャ6月17.日18日チャーム＆アクリルセットになります。B'zLIVE2023-STARS-ガチャ6月17.日18日チャーム2コアクリル35yearSTARS各1コ新品未開封B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-のガチャガチャ、6月17日18日佐賀・SAGAアリーナのライブ会場限定チャームです。カプセルから出して発送させて頂きます。中の袋は未開封ですが、神経質な方は購入をご遠慮ください。値下げ不可 梱包水濡れ対策とプチプチで梱包して発送します。#Bz#松本孝弘#稲葉浩志#ガチャ人気グループ···B'z
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