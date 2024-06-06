公衆衛生看護学.jp 第5版

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商品詳細
「公衆衛生看護学.jp第5版」荒賀直子/後閑容子/鳩野洋子定価:￥4400記名がありますので、塗りつぶしてタックシールを上から貼り、発送となりますが、本はほぼ未使用の状態です。購入時に挟まれていた正誤表あります。発送はらくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便のどちらかになります。
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