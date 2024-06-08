ストラトキャスター 和柄 錦鯉 DIY コンポーネントギター

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ストラトキャスタータイプ（ラージヘッド）のコンポーネントギターです。パーツは新品、中古混ざりとなります。ボディに錦鯉柄の生地を樹脂浸透させて貼り付けています。生地の質感を活かした仕上げです。最終仕上げにニトロセルロースクリア（サイド:サテン仕上げ）を吹いています。ザグリ/キャビティ全面にアルミテープを貼って、底面に生地を貼り付けています。ピックガードは透明です。ネックはパーツショップで購入したもので、薄々塗装のサテン仕上げです。塗料の種類はわかりません。回路はアセンブリーで購入したものを使用しています。トーンの効きが手持ちの他のストラトに比べて弱いです。ガリはありません。新品弦を張りました。状態確認:2023年10月7日唯一無二のギターです。インテリア、オブジェとしてもいかがでしょうか。他にも一点モノギターを出品しています。