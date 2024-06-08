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ストラトキャスター 和柄 錦鯉 DIY コンポーネントギター
商品番号 B58821418182
商品名

ストラトキャスター 和柄 錦鯉 DIY コンポーネントギター
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 21,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストラトキャスタータイプ（ラージヘッド）のコンポーネントギターです。パーツは新品、中古混ざりとなります。ボディに錦鯉柄の生地を樹脂浸透させて貼り付けています。生地の質感を活かした仕上げです。最終仕上げにニトロセルロースクリア（サイド:サテン仕上げ）を吹いています。ザグリ/キャビティ全面にアルミテープを貼って、底面に生地を貼り付けています。ピックガードは透明です。ネックはパーツショップで購入したもので、薄々塗装のサテン仕上げです。塗料の種類はわかりません。回路はアセンブリーで購入したものを使用しています。トーンの効きが手持ちの他のストラトに比べて弱いです。ガリはありません。新品弦を張りました。状態確認:2023年10月7日唯一無二のギターです。インテリア、オブジェとしてもいかがでしょうか。他にも一点モノギターを出品しています。
http://narcologia.ru/goods/sucrose947740.html
http://narcologia.ru/goods/perforce79865.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant749982.html
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