備前焼 佐藤苔助 花入れ 花生け 共箱

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商品詳細
ご覧下さりありがとうございます。こちらは、備前焼佐藤苔助花入れ花生け共箱付きになります。自宅長期保管の品物になります。未使用ですが、木箱に若干の汚れがあります。欠けや汚れのない品物になります。保護布はありません。プチプチに紙で保護してあります。サイズ 高さ約19㎝ 幅最大約12㎝写真をよく見て判断してください。◼️木箱にプチプチを巻いてリサイクル段ボールでの発送になります。
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http://narcologia.ru/goods/cryptographic465637.html
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