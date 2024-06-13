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備前焼 佐藤苔助 花入れ 花生け 共箱
商品番号 L59779958956
商品名

備前焼 佐藤苔助 花入れ 花生け 共箱
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さりありがとうございます。こちらは、備前焼佐藤苔助花入れ花生け共箱付きになります。自宅長期保管の品物になります。未使用ですが、木箱に若干の汚れがあります。欠けや汚れのない品物になります。保護布はありません。プチプチに紙で保護してあります。サイズ　高さ約19㎝　幅最大約12㎝写真をよく見て判断してください。◼️木箱にプチプチを巻いてリサイクル段ボールでの発送になります。
http://narcologia.ru/goods/recommended198890.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture659441.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic465637.html
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