【GBA】ファイアレッド（最強正規データ） No.0003

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商品詳細
◎概要・「ポケットモンスター赤」に新要素を たくさん盛り込んだリメイク作になります。・チケット未使用のため、あの伝説のポケモン の個体厳選が可能です。・限定配信ポケモンを多数揃えております！ もちろん、図鑑もコンプリート！！◎仕様・正規データとして購入したデータをダンプし 中古ROMにリストアした商品です。・所持している未使用チケット 「しんぴのチケット」：ルギア、ホウオウ 「オーロラチケット」：デオキシス◎内容・ソフト ×1個☆セット購入でお値引き可能です！！#ジャンク兄さん。。のゲームソフト◎当商品の注意事項・レトロゲームにつき、全てのゲーム機で確実 な動作を保証するものではございません。その他の注意事項は、当プロフに記載しております。ご一読いただけますと幸いです。◎Overview・Addnewelementsto“PocketMonstersRedItwillbearemakethatincludesalotofthings.・Becausetheticketisnotused,thatlegendaryPokemonofindividualscanbecarefullyselected.・WehavealotofraredeliveryPokemon!Ofcourse,thepicturebookiscomplete!!・Therearenocheatsorbugs.Pleaserestassured.Thankyouforyourunderstandingandsupport.◎Contents・Softwarex1Thankyouforyourunderstandingandsupport.===ゲームボーイアドバンスGAMEBOYADVANCE任天堂ニンテンドーゲームパーツレトロサードパーティカスタムカスタマイズ
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