中国珍藏文書 中国南泥湾時期年代傾毛沢東書いたの肉筆手紙

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中国珍藏文書中国南泥湾時期年代傾毛沢東書いたの肉筆手紙ご覧頂き、誠にありがとうございます。商品状態は写真から十分ご確認ください。古い物ですが、傷、污れなどございますので、写真から十分ご確認の上、ご理解頂ける方のご購入お待ちしております、特にコメントはなくても、ご購入は即決される方を優先させて頂きます。・他にも出品させて頂いておりますので、是非ご覧ください寸法:20/27cm