ニンテンドー 3DS ブルー 青 本体 付属品 任天堂

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【商品内容】Nintendo3DS本体アクアブルー『付属品』・新品USB充電ケーブル・新品32GBmicroSDカード・新品タッチペン・新品液晶画面保護フィルム上下スライドパッド新品に取り付け済み【状態】動作確認済み全ての操作機能は正常な範囲で不具合はありません。充電持ちは、1時間辺り電源ON状態で充電メモリ減り程度です。画面保護フィルムはもとから上下貼っております。液晶焼けあります。画像をご確認ください。スライドパッド新品。内装ボタン類は若干角の塗装ハゲがあります。LRボタンは目立った傷汚れはないです。十字キー左側面、角辺りにわずかな塗装剥がれあります。外装の表面は薄い擦り傷あるものの目立った傷汚れありません。裏面は薄い擦り傷が表面よりは多数ありますが目立つ程ではありません。光を当てると分かる程度で深い傷はありません。上記内容にご理解の上ご購入の程よろしくお願い致します。また新品同様をお求めの方はご購入をお控えください。【追記】動作確認の為、付属品は袋箱から出して確認をしております。SDカードタッチペンは本体に装着してご発送させて頂きます。#DS#3DS#GBA#ニンテンドー#Nintendo#任天堂#ゲームds2ds3dsLLXlnewイ