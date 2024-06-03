【即購入ok!!】Uru『オリオンブルー』初回限定カバー盤

【即購入ok!!】「オリオンブルー(カバー盤)」Uru定価:￥3.939【初回生産限定盤(カバー盤)】■2CD（新曲カバーを含む8曲を収録）ディスクに目立たないかすり傷ありました。再生に問題なし。状態8/102019年12月にリリースしたファーストアルバム「モノクローム」から約2年3ヶ月ぶりとなるセカンドアルバム。自身最大のヒット曲となったTBS系火曜ドラマ「中学聖日記」主題歌「プロローグ」、「劇場版夏目友人帳～うつせみに結ぶ～」主題歌の「remember」、TVアニメ「グランベルム」エンディングテーマ「願い」といったシングルに加えて、1月クールTBS系日曜劇場「テセウスの船」主題歌「あなたがいることで」を収録した全13曲を収録。1プロローグ2今逢いに行く3あなたがいることで4spaceinthespace5marry6願い7Don'tbeafraid8頑な9いい女10PUZZLE11Scenery12横顔13remember14＜SpecialTrack＞BinaryStar/SawanoHiroyuki[nZk]13月9日(レミオロメン)2カムフラージュ(竹内まりや)3白日(KingGnu)4このまま君だけを奪い去りたい(DEEN)5FunnyBunny(thepillows)6Pretender(Official髭男dism)7若者のすべて(フジファブリック)8雪の華(中島美嘉)管理No.0716



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