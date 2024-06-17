バストアムーブ2 サウンドトラック　サントラ　CD VUST A MOVE2

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商品詳細
初回プレス特典特製\"ショーティー\"ステッカー封入特製パノラマポスター・ジャケット仕様BUSTAMOVE2DanceTengokuMixOriginalsoundtrak2弾に出てくるキャラクターのテーマ曲集です。自宅マンションにて保管しておりました。詳しくは写真を参考にして下さい。動作確認済みです。
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