ミスチル　1st〜20th まとめ売り　ベスト　初回生産限定盤

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商品詳細
1st「Everything」(92年) 君がいた夏収録2nd「KindofLove」(92年) 抱きしめたい収録3rd「Versus」(93年) Replay収録4th「AtomicHeart」(94年) CrossRoad、InnocentWorld収録5th「深海」(96年) 名もなき詩、花-MementMori- 収録6th「BOLERO」(97年) シーソーゲーム TomorrowNeverKnows 収録7th「DISCOVERY」(99年) ニシエヒガシエ 終わりなき旅 収録8th「1/42」 ライブアルバム2CD ※50万枚限定生産9th「Q」(00年) 初回生産限定盤 ２枚組 NOTFOUND 口笛 収録10th「It'sawonderfulworld」(02年) 蘇生 youtufuldays君が好き 優しい歌11th「シフクノオト」(04年)初回生産限定盤 ２枚組 掌 くるみ Any、 HERO 収録12th「ILOVEU」(05年) 未来 andIloveyou サイン 収録13th「HOME」(07年)初回生産限定盤 ２枚組1CD＋１DVD 箒星 フェイク しるし 収録14th「B-SIDE」２枚組2CD 花 くるみ15th「SUPERMARKETFANTASY」初回生産限定盤 ２枚組 HANABI エソラ GIFT 収録16th「SENSE」(10年) 365日 収録17th「[(animitation)bloodorange]」初回生産限定盤 ２枚組18th「REFLECTION｛Drip｝」(15年)２枚組 足音 進化論 収録19th「重力と呼吸」(18年) YourSong SINGLES、himawari、皮膚呼吸収録20th「SOUNDTRACKS」(20年)#邦楽#CD#Mr.Children
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