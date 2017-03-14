値下げ！美品！ポケットモンスターハートゴールド

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ポケットモンスターハートゴールド ポケウォーカー付きです。付属品 チラシ等全て揃っています。作動確認済みです！大事に扱っていましたので状態は良いとおもいますが、画像にてご確認ください。又、質問や別途画像を追加を希望の方はご遠慮なくお申し付け下さい。中古品ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。よろしくお願いします。