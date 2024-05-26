PS4本体とコントローラー1個づつ

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商品詳細
SONYPlayStation4CUH-1000AB01color:BLACK本体は汚れがありますが動作に問題はありません電源ケーブルとHDMIケーブルもつけますコントローラーの方は傷汚れ両方ありスティックを少し切ってあります充電が少ないと十字キーの反応が悪くなります充電ケーブルは付属しません#ソニー#SONY#PS4#プレイステーション4#PS4コントローラー#PS4本体
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