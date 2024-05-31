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昭和初期色絵『秋草野弁当団扇文』三足懐石長皿(10客) 盛り皿 料亭 割烹居酒屋
商品番号 Y98023589507
商品名

昭和初期色絵『秋草野弁当団扇文』三足懐石長皿(10客) 盛り皿 料亭 割烹居酒屋
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 3,346 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和初期色絵『秋草野弁当団扇文』三つ足懐石長皿(10客)盛り皿料亭割烹居酒屋旅館茶事茶道具★時代物★3D1210サイズ(約):長さ21.8㎝、幅9.6㎝、高さ2.2㎝、重さ271g
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