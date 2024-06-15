『原色牧野植物大図鑑』『原色牧野植物大図鑑•続編』2冊セット

「原色牧野植物大図鑑」「原色牧野植物大図鑑・続編」著 牧野富太郎編修 本田正次発行所（株）北隆館原色牧野植物大図鑑昭和57年5月20日（初版発行）昭和61年10月30日（5版発行）定価 35,000円原色牧野植物大図鑑 続編昭和58年5月10日（初版発行）昭和62年10月31日（再版発行）定価 30,000円#牧野富太郎#本田正次#本#自然／生物学牧野大図鑑の方は若干の経年汚れカバービニールにシワなどもありますが、本の中身はとてもきれいです。本の中身は数回しか開いていないとのことで、色あせ等もなく、とても綺麗な状態です。問題なく閲覧可能です。中古品です。写真をご確認の上ご購入よろしくお願いいたします。☆現在放送中の連続テレビ小説[らんまん]の主人公牧野富太郎さんの植物図鑑です。#原色牧野植物大図鑑#牧野富太郎#自然／生物学#植物図鑑#図鑑#植物#らんまん



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