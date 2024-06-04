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カードキャプターさくら クリアカード編 1〜13巻　全巻セット　古本
商品番号 L10971298446
商品名

カードキャプターさくら クリアカード編 1〜13巻　全巻セット　古本
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,899 円
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商品詳細

「カードキャプターさくらクリアカード編」CLAMP1巻〜13巻まとめ売り#CLAMP#本#コミック／コミック【商品説明】全巻初版、帯付きです。封入されていたチラシやクリアしおりはそのまま挟んであります。全巻新品購入し、何度か読んでいます。目立った痛みはございませんが、古本になりますので完全な美品をお求めの方は購入をご遠慮ください。★即購入可能です。★バラ売り、お取り置き、お値下げしておりません。★水濡れ保護をし、段ボール箱に入れての梱包になります。クリアしおり付属クリアカード　クリアカード編　全巻
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