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商品詳細
プレイステーション4本体のMONSTERHUNTER:WORLDStarterPackWhiteの出品です。型番は(CUHJ-10023)ですが、500GBのPS4、(CUH-2100AB02)のホワイトとほぼ同じです。本体の動作確認済みです。デュアルショック4のコントローラー付きで、コントローラーも動作確認済みです。モンスターハンター:ワールドのソフトとプロダクトコードは付属しませんのでご了承下さい。コンディションについては掲載している画像をご覧下さい。発送はらくらくメルカリ便の匿名配送にて中身が分からないように梱包して発送させて頂きます。
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http://narcologia.ru/goods/protein729134.html
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PS4本体 ホワイト 500GB モンスターハンター CUHJ-10023-
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PS4本体 ホワイト 500GB モンスターハンター CUHJ-10023-
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中古即納】[訳あり][本体][PS4]プレイステーション4...｜メディア ...
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