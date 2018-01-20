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PS4本体　ホワイト 500GB モンスターハンター　CUHJ-10023
商品番号 O84876097984
商品名

PS4本体　ホワイト 500GB モンスターハンター　CUHJ-10023
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 6,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション4本体のMONSTERHUNTER:WORLDStarterPackWhiteの出品です。型番は(CUHJ-10023)ですが、500GBのPS4、(CUH-2100AB02)のホワイトとほぼ同じです。本体の動作確認済みです。デュアルショック4のコントローラー付きで、コントローラーも動作確認済みです。モンスターハンター:ワールドのソフトとプロダクトコードは付属しませんのでご了承下さい。コンディションについては掲載している画像をご覧下さい。発送はらくらくメルカリ便の匿名配送にて中身が分からないように梱包して発送させて頂きます。
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