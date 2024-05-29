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- danelectro ダンエレクトロのアンプ【NIFTY FIFTY N-50】
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商品詳細
danelectroダンエレクトロのギターアンプ【NIFTYFIFTYN-50】N-50といっても50Wではありません。15Wのソリッドステートアンプとなっております。スピーカーは8inch本サイトで8500円で中古で購入し一度ためし弾きしました。衝動買いでいろいろ買いすぎたので出品しました。コネクタの不安定なところもありません。正面右側に引っかき傷破、側面角に傷があります。経年による焼け、使用感もあります。底面の足にガタツキがないので、安定して設置できます。サイズ（約：cm）横33奥行18高さ31.5付属品・電源ケーブルタイプ···その他
http://narcologia.ru/goods/procurement527233.html
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